A hipótese de deixar o Jornal Hoje sob o comando exclusivo de Sandra Annenberg não vingou. Tanto que Ali Kamel, diretor de jornalismo e esportes da Globo, já divulgou um comunicado interno anunciando a escalação do substituto de Evaristo Costa.

Dony de Nuccio, apresentador do Jornal das Dez, da GloboNews, foi o escolhido para a função.

No comunicado interno, divulgado por Ali Kamel, ele fala sobre a trajetória de Dony e ressalta seus êxitos dentro da Globo. “Por onde passou, demonstrou ter um talento nato para o jornalismo televisivo: seja como repórter, comentarista ou apresentador, trata dos assuntos com grande capacidade de comunicação”, diz no e-mail.

Além de ser graduado em Jornalismo, Dony tem formação superior em Economia. Trabalha na Globo desde 2011, e já fez reportagens para o Bom Dia SP, SPTV e Jornal da Globo. Desde 2015, ele é o principal Âncora do Jornal das Dez, da GloboNews. Renata Lo Prete assumirá sua vaga no noticiário.

A data de estreia de Dony ao lado de Sandra Annenberg no Jornal Hoje ainda não foi divulgada.

Leia abaixo o comunicado divulgado pela Globo:

O substituto de Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje será Dony De Nuccio, até aqui âncora do ‘Jornal das Dez’, da Globo News. Dony entrou na Globo, em 2011 e passou por diversos telejornais. Foi repórter do Bom Dia São Paulo, SPTV e Jornal da Globo, comentarista de economia do Hora 1, apresentador do Conta Corrente da Globo News. Atualmente além de âncora do Jornal das Dez, apresenta o programa Globo News Internacional. Por onde passou, demonstrou ter um talento nato para o jornalismo televisivo: seja como repórter, comentarista ou apresentador, trata dos assuntos com grande capacidade de comunicação. Além da graduação em Jornalismo, possui bacharelado e mestrado em Economia, área na qual atuou por 6 anos, antes de se dedicar exclusivamente ao jornalismo. Terá em Sandra Annenberg, jornalista que sabe tudo da profissão, e um pouco mais, a colega ideal para enfrentar o novo desafio. Por tudo isso, Dony terá uma carreira de sucesso no Jornal Hoje, estamos convencidos disso.

Renata Lo Prete, editora e comentarista de política do Jornal das Dez, será também a âncora do telejornal, que passará a ser apresentado de São Paulo. Renata, na Globo desde 2012, tem se revelado uma profissional completa: apresenta, analisa e contextualiza as notícias do mundo político com com rara clareza. Com certeza fará o mesmo com os outros tópicos do noticiário. Ela continuará a ser a substituta de William Waack nas ausências temporárias dele no Jornal da Globo.

Renata e Dony estrearão nas novas funções nas próximas semanas.

À Renata e ao Dony, sucesso nas novas funções.

Ao Evaristo, que dividiu a bancada do Hoje com Sandra com enorme sucesso por 14 anos, felicidades nessa nova etapa de sua vida profissional.