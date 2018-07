A Globo contratou o coreógrafo Raffaele Casuccio para trabalhar com os atores que terão papéis de cantores na novela Rock Story.

Ele já trabalhou com diversos artistas da música pop, como Spice Girls, Kylie Minogue e Ricky Martin.

Além de orientar Vladimir Brichta e Rafael Vitti, intérpretes dos rivais Gui Santiago e Léo Régis, ele tem desenvolvido o comportamento cênico dos integrantes da boy band Quatro Ponto Quatro, formada por Nicolas Prattes, João Vitor Silva, Danilo Mesquita, Maicon Rodrigues e Enzo Romani.

A ideia é que os rapazes não façam movimentos coreografados, mas que cada um se movimente de maneira espontânea dentro da personalidade performática de seus personagens.

Cenografia. A gravadora Som Discos, responsável pelos artistas da trama, terá uma megaestrutura. Além do escritório, terá um estúdio, uma sala multiuso e um jardim.

“Fizemos uma pesquisa em gravadoras para compor a nossa. O objetivo era criar um lugar que fosse moderno, mas sem perder a essência do Gordo (Herson Capri), que tem uma história de amor com aquele lugar”, diz o cenógrafo Mauro Vicente.

Foram construídos 35 ambientes na cidade cenográfica, com direito a reprodução de um quarteirão do bairro da Glória, no Rio, onde estão a churrascaria Boi Amigo – que abriga um salão e um palco para shows –, bares, uma loja de discos, um salão de beleza e uma padaria.

“Criamos um projeto que permite unir casarões antigos do bairro a uma parte que teve interferência ao longo dos anos e foi reconstruída ou reformada. É possível identificar construções com características do início do século passado, da década de 1950, de 1970 e dos dias atuais”, explica Vicente.

