Estreia hoje nos Estados Unidos a sexta – e última – temporada de Glee. Após arrebatar adolescentes e jovens adultos de todo o mundo a partir de 2009, a série musical de Ryan Murphy chega ao fim com um certo sentimento de ingratidão, gerado por boa parte dos fãs e também por alguns artistas que ganharam um empurrãozinho extra em suas carreiras após terem músicas divulgadas ao longo da trama.

A “ingratidão” dos fãs se resume à péssima audiência obtida nas duas últimas temporadas. O plot mudou e a série ficou completamente confusa e desinteressante, os novos personagens não agradaram e a morte de Cory Monteith, intérprete do protagonista Finn, foi o fator decisivo para o fim de Glee. Diante destes problemas, manter-se fiel a Rachel Berry e cia. exigiu paciência e força de vontade.

Mas a ideia deste post não é avaliar os pontos positivos ou negativos da série. Afinal, cada um tem um motivo (ou vários) para assistir ou desistir dela. Apenas lembrei de algumas bandas que sequer figuravam no mainstream e que, por alguma coincidência do destino, tiveram suas músicas expostas à exaustão nas FMs – sobretudo nas brasileiras – após o cover em Glee.

É óbvio que a série não é responsável pelo sucesso destes artistas. Mas dá para perceber um ’empurrãozinho” involuntário provocado pelo staff de Ryan Murphy.

Journey

A banda de rock coleciona hits em sua trajetória. Mas desde que retornou de um hiato de oito anos, em 1995, vive praticamente em função das músicas que se tornaram clássicos nos anos 1980, como Faithfully, Any Way You Want It e Don’t Stop Believin’, quevirou música-tema da série.

Gotye

O cantor australiano não gostou do cover de Glee para Somebody That I Used to Know, que tem participação da cantora Kimbra na versão original. Em um show, ele disse ao público que haviam destruído sua música. Ironicamente, um mês após ser exibida na série, o single vendeu cinco milhões de cópias nos Estados Unidos e um milhão no Reino Unido.

Florence + The Machine

Dog Days Are Over foi o primeiro grande sucesso de Florence + The Machine. Single de Lungs, seu álbum de estreia, lançado em 2009, a música virou febre na Europa. Em 2010, já estava nas rádios americanas e a série fez um cover ao final da temporada. Em seguida, o hit também invadiu as FMs daqui do Brasil.

Fun

O talentoso grupo liderado por Nate Ruess estourou nas rádios americanas com We Are Young, em parceria com Janele Monáe. O cover de Glee ajudou a música a chegar rapidamente a outros países.