O sucesso da franquia Escola para Maridos, que teve sua versão brasileira produzida em 2016, ganhou um spin-off interessante: o Escola para Sogras.

O novo reality da Fox Life estreia no dia 2 de março na Argentina e será conduzido por Santiago del Moro, que terá como parceiros a sexóloga Alessandra Rampolla e o comediante Jey Mammón.

Caso faça sucesso por lá, o formato será trabalhado em outros países, assim como aconteceu com o Escola para Maridos, que teve suas versões argentina, brasileira, mexicana e colombiana.

A dinâmica do ‘Sogras’ é parecida com a do original. Seis sogras problemáticas são confinadas em uma casa e submetidas a aulas e exercícios de conflitos, e terão que mostrar que são capazes de mudar seus jeitos.

“Escola para Sogras nasce do sucesso na América Latina do formato Escola para Maridos, que teve versões em quatro diferentes mercados – Argentina, Brasil, México e Colômbia -. É um conteúdo não roteirizado e muito divertido, que reflete sobre os problemas típicos que enfrentam diariamente as famílias e que tenta buscar respostas para que os vínculos funcionem. Acreditamos que o público, de uma maneira ou de outra, se identificará com o programa”, disse Mariana Pérez, VP sênior de Desenvolvimento e Produção da Fox Networks Group Latin América.