Em um comunicado enviado na madrugada deste sábado, 11, a Fox anunciou o retorno de seus canais ao catálogo da Sky, quase seis dias após bloquear seus sinais para os anunciantes da operadora.

Até a noite de quinta-feira, 9, não havia nenhuma previsão de nova reunião entre as partes, e a Fox chegou a sinalizar que os 5,2 milhões de assinantes da Sky passariam o fim de semana sem seus conteúdos, entre eles a série The Walking Dead, que estreia neste domingo, 12, uma nova leva de episódios inéditos.

O impasse era a remuneração que a Fox recebia por assinante, considerada muito baixa pela empresa. Embora os valores não tenham sido divulgados, a Fox chegou a dizer que o repasse era inferior ao custo de uma xícara de café. Já a operadora alegou que o reajuste exigido pela rede eram impraticáveis.

Fox e Sky selaram o acordo e detalhes desta conversa não foram divulgados. Fato é que a operadora já possui autorização para restabelecer o sinal para seus assinantes. Confira o comunicado emitido pela Fox:

FOX Networks Group Latin America agradece a lealdade e a paixão de seus fãs por seus conteúdos e informa que chegou a um acordo com a Sky Brasil que permite restabelecer a transmissão dos sinais dos nossos canais conforme o plano contratado.

Desta forma, os assinantes retornam a desfrutar de seus programas favoritos e consagrados como “The Walking Dead”, “Os Simpsons”, “Homeland”, “Modern Family”, “Mozart in the Jungle”, “A História de Deus”, “American Crime Story”, “Scream Queens”, “Bones”, “The Americans”, os filmes mais premiados, o conteúdo esportivo preferido como a Copa Conmebol Libertadores Bridgestone e as novas séries como “Legion”, “24: Legacy”, “Genius” e “Origins”, entre muitas outras.

FOX Networks Group Latin America agradece a confiança da Sky Brasil que proporcionou chegar a um acordo que beneficie os nossos fãs.