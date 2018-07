O ator e apresentador Felipe Titto já retomou seus compromissos pessoais e profissionais após ser internado com suspeita de enfarte, neste fim de semana. Em um papo com o blog, ele diz ter se assustado com os sintomas, mas garantiu que já está novo em folha.

“Estou bem, estou zero. Foi mais um susto mesmo. O que eu tive foi uma inflamação no miocárdio, derivado da virose que eu estava, que a princípio achava que era dengue”, comentou.

A febre e a dor de cabeça começaram a se manifestar na sexta-feira, 20. Dois dias depois, o mal-estar aumentou e ele foi internado.

“Comecei a sentir dor de cabeça e febre, por uns dois dias. Aí tive a dor no peito e o formigamento no braço. Na hora pensei que fosse enfarte. Logo eu, com 30 anos, não bebo, não fumo. Que loucura, né?”, disse. “Aí fui no hospital, a médica disse que os sintomas correspondiam. Mas fizemos todos os exames e vi que era derivado da virose, que foi uma inflamação do músculo.”

Titto recebeu alta ontem, 23, e tem seguido a sua vida como se nada tivesse acontecido. Hoje, por exemplo, foi buscar o filho na escola e passou horas dando entrevistas para divulgar a terceira temporada do reality Are You The One, que estreia na MTV neste domingo, 29.

“Meu coração está ótimo. O médico disse que se precisasse de um modelo de coração para mostrar como ele funciona perfeitamente, usaria o meu. Não tenho problema de colesterol. Acontece que o vírus tinha que atacar algum pedaço do meu corpo. Poderia ser fígado, rim, estômago, mas atacou o coração”, afirmou.

Ele não tem feito o uso de nenhuma medicação para cuidar da inflamação no miocárdio. Apenas para tratar das reações sintomáticas da virose. “Se sinto dor de cabeça, tomo remédio para dor de cabeça. Não tive mais nada depois, nem febre”, garantiu.