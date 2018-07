Desde que mergulhei no universo de The Walking Dead, minha crítica permanece a mesma: a série poderia ir além dos 16 episódios por temporada. Fã confesso, daqueles que ficam atrás de novidades quando não está no ar, admito ter sentido um alívio quando a AMC divulgou, em 2014, que faria um spin-off da trama. E ele, enfim, está prestes a chegar às telas!

Ainda em fase de gravações, Fear The Walking Dead (título da série derivada) nem estreou e já tem duas temporadas garantidas pela AMC. A primeira, contará com seis episódios. E o canal já enviou para o blog a primeira foto promocional e o teaser, dando uma prévia daquilo que veremos em breve.

E o plot da série responderá a uma das principais dúvidas dos fãs de The Walking Dead: como o apocalipse zumbi tomou o mundo? A história se passará em Los Angeles e mostrará o início da proliferação dos mortos-vivos. No vídeo abaixo, de apenas 16 segundos, um noticiário recomenda que a população deve se vacinar contra a gripe, pois um novo vírus havia sido detectado em cinco Estados norte-americanos.

Quem lidera a série são os atores Cliff Curtis e Kim Dickens. Ele interpreta o professor Sean Cabrera, divorciado da orientadora Nancy Tompkins. Nick (Frank Dillane) é o filho do ex-casal, que luta contra o vício das drogas. E a atriz Alycia Debnam Carey é descrita como uma jovem ambiciosa, filha de Nancy.

A série será transmitida ainda neste ano – a previsão é de que seja no terceiro trimestre – pelo próprio canal AMC, que inicia suas operações no Brasil a partir desta quarta-feira (1º de abril), no lugar do antigo MGM Channel. Mas, por enquanto, somente assinantes Sky poderão ter acesso a sua programação.

“Estamos entusiasmados em levar ao público em todo o mundo Fear The Walking Dead, apenas 24 horas após a estreia norte-americana, para que os fãs possam experimentar a emoção de uma das séries mais esperadas do ano, exclusivamente no AMC Global”, disse Bruce Tuchman, presidente da AMC e do Sundance Channel Global, em comunicado enviado à imprensa. “A AMC criou boa parte da programação de maior apelo na televisão nos últimos anos e este novo programa vai complementar perfeitamente a grade de filmes populares e séries originais exclusivas da emissora.”