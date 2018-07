Fantine Thó, ex-integrante do Rouge, se apresentou neste fim de semana no The Voice of Holland na etapa “The Battle” – chamada de “Batalha” no The Voice Brasil. Ela enfrentou a professora de canto Dominique, com a música Don’t Stop The Music, da Rihanna, deixou os jurados impressionados com sua performance e foi eleita a vencedora do duelo.

“Menina de muita atitude, força, mesmo assim fui para o ringue para vencer, subi com vontade, mas preparada para sair do show”, disse ao blog em entrevista por e-mail.

Em sua apresentação, cantou um trecho em português e chegou a ser compara a Ricky Martin por um dos técnicos da competição. “Assim que vi que o Brasil tá acompanhando e que no programa estão deixando bem claro que sou brasileira, me senti na obrigação de cantar pro meu povo e compartilhar minha brasilidade. Então, ensaiando em casa, escrevi o trecho. Sempre curti misturar idiomas, fusion!”, explicou.

Para a próxima fase, conhecida como Knockout, a brasileira já sabe o que cantará, mas fez suspense sobre sua escolha. “Uma canção muito, muito feliz!”, afirmou.

Veja abaixo como foi a apresentação de Fantine no The Voice of Holland: