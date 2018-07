Empolgada com o sucesso do The Voice, a Globo resolveu tirar mais um coelho da mesma cartola ao anunciar o inovador SuperStar, enlatado israelense da safra de realities musicais, estreia da noite de domingo (6) que nem mesmo o time de peso escalado para o comando teve jogo de cintura para contornar o acúmulo de falhas decorridas durante sua hora de exibição.

A dinâmica é interessante e propõe uma convergência mais intensa com os adeptos da segunda tela, já que para interagir é necessário ter um smartphone, baixar aplicativo do programa e, assim, dar seus pitacos e definir o futuro dos calouros.

O palco é revestido por um invólucro de led, que bloqueia o campo visual da banda com a plateia. Ao longo da apresentação, o público de casa vota através do tal aplicativo. Se a aprovação atingir 70%, o grupo segue na atração. Do contrário, está fora. E os jurados podem ajudar nesse percentual premiando os artistas com bônus de 7% se gostarem da performance. Como são três, o upgrade pode chegar a 21%. No caso de aprovação, os jurados decidem entre si quem será o mentor do conjunto.

Dadas as explicações sobre o programa, eis que o pior dos problemas aconteceu: o aplicativo do SuperStar simplesmente não funcionou para muitos internautas, impedindo o envolvimento do público. Baixei o aplicativo em meu smartphone (de tecnologia Android) e não consegui interagir. Mensagens constantes de erros apareciam na tela. No Twitter, uma avalanche de reclamações e piadas sobre o mesmo problema. “Este aplicativo deve ter sido feito pelo Ipea”, ironizou um internauta. Grande problema para Boninho, o diretor, resolver até o próximo episódio.

Mas as falhas não se deram somente na esfera tecnológica. O artístico, salvo por exceções, foi sofrível. Fernanda Lima não se saiu bem à frente do reality. Ao contrário de sua performance despojada e bem posicionada no Amor e Sexo, revelou falta de traquejo para o “ao vivo”, atropelando por diversas vezes André Marques – com quem deveria dividir o comando -, deixou os calouros dominarem o ritmo e não conseguiu controlar o afobação que tomou conta do programa.

Fabio Jr., Ivete Sangalo e Dinho Ouro Preto são os jurados. O primeiro até tentou se expressar, mas a empolgação dos dois colegas de bancada o inibiu, tornando-o mero coadjuvante. A cantora de axé e o líder do Capital Inicial pecaram pela falta de objetividade e ansiedade em seus discursos atropelados e, algumas vezes, contraditórios. “Gostei muito da cantora”, disse Dinho após reprovar a banda de tecno-brega Batidão, liderada pela vocalista Manu, responsável pela saia-justa da noite. Ao final da performance, ela pediu para Ivete convidá-la para cantar em um de seus shows. “E é cara de pau também”, interviu Fernanda Lima.

Outro problema foi o contraste entre os figurinos dos apresentadores. Enquanto Fernanda desfilava com um vestido Versace lilás, o mesmo utilizado por Lady Gaga em recente campanha da grife, André Marques estava coberto de preto dos pés ao pescoço, em trajes propícios para dias de baixas temperaturas.

Apesar de todas as falhas, há acertos. Os jurados conseguiram, na medida do possível, justificar suas opiniões técnicas com argumentos sustantes – fato raro no irmão/concorrente The Voice. Fernanda Paes Leme executou com charme e competência a função de repórter de bastidores. Deu conta do recado. E as bandas calouras contemplaram ritmos diversificados, do pagode ao rock, passando também pelo brega e reggae.

No quesito audiência, SuperStar não impressionou e venceu, com aperto, o SBT, que ficou em 2º lugar. Foram 11,7 pontos da primeira contra 10,8 da emissora de Silvio Santos. É um programa com potencial, dinâmico, interativo e preenchido com nomes de peso, mas que precisa de uma grande revisão nos processos para que não repita os desastres da estreia.