Existem fãs que fazem os pais gastar muito dinheiro para ter a oportunidade de ficar próximo a Justin Bieber em shows, meet & greets e até mesmo para comprar produtos oficiais do artista. Mas Toby Sheldon é, de longe, o mais audacioso.

Aos 33 anos, o compositor já gastou mais de US$ 100 mil em cirurgias plásticas para ter o rosto parecido com o de Justin Bieber. De acordo com o site Gawker, ele fez diversas intervenções na face além de transplantes de cabelo.

Seu último contato com o bisturi aconteceu em julho deste ano, quando passou por um procedimento conhecido como “cirurgia do sorriso”. Ele teve os cantos dos lábios estendidos para se aproximar da feição do ídolo.

Em entrevista ao tabloide britânico Closer, Toby comentou que este procedimento custou US$ 15 mil. “É o sorriso que dá a Justin a aparência jovial”, disse. “Levei mais de um mês para me recuperar desta cirurgia.”

Ainda longe de se parecer com o astro teen, Sheldon acredita que seu investimento não tem sido em vão. “Meus amigos sempre me elogiam muito e me chamam de Toby Bieber”, disse.

Veja abaixo Toby Sheldon antes e depois das cirurgias: