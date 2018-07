Antônio Pedro de Souza e Silva, conhecido apenas por Russo, morreu na manhã deste sábado, 28, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, aos 85 anos, por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar.

O ex-assitente de palco da Globo havia sido internado no último domingo, 22, no Hospital de Clínicas Mário Lioni, apresentando um quadro grave de pneumonia.

“Ele não estava lúcido, porque o Alzheimer dele estava muito avançado e tinha dificuldades de reconhecer as pessoas. Precisava de ajuda para tomar banho, comer e até para andar”, disse Bruna Bergamini, neta de Russo, à coluna.

Russo trabalhou na Globo por 46 anos, e ganhou projeção na frente das câmeras graças a Chacrinha que, em 1965, o convidou para animar a plateia de seu programa. Na emissora, ele trabalhou com os principais apresentadores, como Faustão, Xuxa, Luciano Huck e Angélica.

Foi demitido da Globo em 2014 e entrou em depressão. Seu último trabalho na TV foi a participação em um comercial de um automóvel. Nos últimos anos, vivia com a filha, Fernanda, em Duque de Caxias.

O velório será realizado neste domingo, 29, às 9h, e o enterro está marcado para as 11h, no Cemitério de Xerém. Ele deixa duas filhas e três netos.

“E é desse jeitinho que vamos guardar você no coração, com todo aquele carinho e amor que você nos dava é impossível sentir alguma coisa ruim com a sua perda, pois você não foi só pai, avô, tio, pra nós você foi um anjo, um anjinho lindo pra se guardar com muito carinho. Você se foi e eu nem sei como agir sabendo que nunca mais terei os seus beijos, mas agradeço a Deus pela sua longa vida a nosso lado, agradeço a Deus pois sei que ele tá cuidando neste momento de você, e obrigado vovô por todas vezes que você não deixou ninguém ficar triste ao seu lado sempre contagiando a todos com a sua alegria.

Queríamos muito ter você conosco pra SEMPRE, mas todos nesse mundo tem a sua hora e essa foi a sua. Vai com Deus meu velhinho! E ah da um beijinho em nosso outro anjinho que já esta aí em cima. Não digo um Adeus mas sim um até breve porque sei que um dia vamos nos reencontrar. ?”, escreveu Bruna em seu Instagram.