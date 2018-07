Um detalhe na vida pessoal de Caio Castro que poucos sabem é que ele chegou a cursar a faculdade de Psicologia. Foi até o terceiro ano e optou por conhecer o mundo e estudar outros idiomas. Mas ele segue interessado no comportamento humano. Tanto que um dos fatores que o seduziram para aceitar o posto de novo apresentador do reality show Are You The One? Brasil, da MTV, foi a possibilidade de analisar de perto a mente dos 20 solteirões que estarão confinados durante um mês em uma mansão em Búzios.

“De certa forma eu posso trabalhar [como psicólogo], vou colocar lenha na fogueira na hora que eu quiser. Terei um poder de manipulação ali, de deixar o programa mais legal, botar uma pulga atrás da orelha, porque eu terei acesso a todo o dia a dia dessas pessoas”, disse ao E+. “Acho interessante poder ver o comportamento das pessoas do lado de fora. É quase que um laboratório, e para quem gosta do estudo humano, evolução da espécie, isso é bastante curioso.”

Felipe Titto, que comandou as três primeiras temporadas do reality, teve que ficar de fora da nova temporada por estar no elenco da novela O Outro Lado do Paraíso, recém-lançada pela Globo. Caio, por sua vez, havia encerrado recentemente a novela Novo Mundo e planejava tirar um período sabático da TV para cuidar de seus negócios em São Paulo. Mas a possibilidade de se testar como apresentador o fez remanejar sua agenda.

“Foi tudo muito rápido. Não estava nos meus planos fazer nenhum trabalho na TV neste fim de ano. Eu passei um período muito grande no Rio, dedicado à novela, que é um produto de grande duração e consome um tempo muito grande. Deixei para organizar os meus negócios aqui em São Paulo neste fim de ano. E aí foi quando apareceu o convite da MTV para apresentar o Are You The One? Brasil. Como é um projeto relativamente curto, a produção dele é de 30 dias, eu consegui dar uma remanejada nos meus compromissos por aqui. E até para me testar também, experimentar um pouco”, explicou.

Neste ano, Caio completou dez anos como ator. Venceu um concurso promovido pelo Caldeirão do Huck, em 2007, que buscava um casal para Malhação e logo em seguida entrou para o elenco da novela, ficando nela até 2009. E foi neste ano que teve sua primeira e única experiência como apresentador: comandou o Menina Fantástica, reality do Fantástico que buscava new faces para o mundo da moda.

“Tinha acabado Malhação e não tinha nem renovado o meu contrato ainda, e me chamaram para fazer um programa ao vivo. Foi uma prova de fogo. Mas no final teve um resultado legal, e eu curti muito fazer. É diferente do trabalho do ator, mas é um universo bom de estar inserido”, disse.

Caio Castro inicia as gravações do reality da MTV na próxima semana, e se dedicará a ele até o fim da primeira quinzena de dezembro. A estreia está prevista para janeiro de 2018.