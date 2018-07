Algo bizarro aconteceu com o adolescente Reece Savva, de 14 anos, em um show de um sósia de Michael Jackson: ao registrar o artista, o espírito do rei do pop teria feito uma intervenção ao estilo “photobomb” e apareceu em uma das fotos.

Quem conta a história é o jornal britânico The Mirror. Na imagem feita pelo adolescente, registrada em um show em Bromley, na Inglaterra, o artista cover atendia o público para distribuir autógrafos. E neste momento o espírito de Michael Jackson fez sua aparição, como se estivesse supervisionando o evento.

“Eu não tenho ideia do que aconteceu na foto, mas é aterrorizante. Era como se fosse algo saído do clipe de Thriller. Parece que ele colocou a cabeça para ver o que estava acontecendo. Nunca acreditei em fantasmas, mas agora eu não tenho tanta certeza”, disse o garoto ao periódico.

Angela, a mãe do garoto, afirma que não havia espelhos no local e garante não ter manipulado a imagem. “Às vezes você pode ver essas coisas em fotos. É a imagem de alguma coisa, mas você espera que seja outra coisa. Se você olha para isso vê claramente a face, e ela se parece com a de Michael Jackson. E o fato é que era um evento sobre Michael Jackson e saber que ele estava lá é ainda mais assustador”, comentou.

O jornal não buscou explicações com nenhum especialista em manipulação de imagens e tampouco consultou líderes religiosos para comentar a aparição do suposto espírito. Nem eu consultei. Mas quem tiver algum palpite, deixe o comentário aí embaixo.