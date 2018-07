Protagonista silencioso, responsável por uma das cenas mais chocantes da última temporada, o vinho bebido pelos personagens de Game of Thrones chegarão, em breve, à mesa dos fãs da série da HBO.

A linha Vinhos de Westeros será lançada em 2015, assim que a 5ª temporada da trama iniciar sua exibição. Serão 12 seleções, representando as casas mais populares de Game of Thrones e alguns grupos, como a Night’s Watch e os White Walkers, produzidos de acordo com a personalidade de cada conjunto.

“Os (vinhos) vermelhos são todos associados às casas fortes e robustas”, disse Jane Burlop, da Commom Ventures, à EW. “Os brancos são mais astutos, perspicazes e misteriosos”. A exemplo disso, a casa Tyrell é representada por um suave Chardonnay e a Lannister por um Pinot Noir.

Cada garrafa será vendida por US$ 20 nos Estados Unidos e no site oficial da linha de vinhos já é possível fazer sua reserva – embora a data exata de lançamento das bebidas ainda não tenha sido definida.

Agora poderemos saber o segredo do vinho tomado por Cersei Lannister, que não vive sem sua taça e nunca aparece bêbada. O único medo é que tenha sobrado alguma garrafa da bebida servida durante o ‘Purple Wedding’ e tenhamos o mesmo destino de Joffrey…