Avesso a entrevistas, Fausto Silva sentou no sofá do Programa do Jô na noite de hoje (30).

Segundo Jô Soares, foi o amigo quem se ofereceu para participar da atração, convite nunca aceito nos 16 anos do talk-show da Globo. “O programa não pode acabar sem eu participar”, teria dito Faustão.

Foi uma conversa entre dois amigos, sem grandes revelações.

Na gravação, Faustão se esforçou para não interromper Jô, mas não conseguiu. Contou piadas, lembrou de passagens de sua trajetória e entregou uma gafe de Jô, que teria presenteado um motorista com uma jaqueta e, anos depois, pediu a peça de roupa de volta.

“Bobeei. Deveria ter guardado esta entrevista para fechar o ano”, lamentou Jô. Deve ir ao ar entre amanhã (1.º) e segunda (5).

