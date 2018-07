A Disney anunciou nessa quinta-feira (29) um reforço para seu time de princesas: Elena de Avalor, a primeira latina de seu casting.

Elena fará sua primeira aparição somente em 2016 em um episódio da animação Princesinha Sofia (Sofia the First), exibida pelo canal Disney Junior. Na série, a latina estará presa em um amuleto amaldiçoado e contará com a ajuda de Sofia, que destruirá o objeto e reverterá o feitiço da bruxa, ajudando a nova amiga a voltar para seu reino encantado.

Após essa participação especial no universo de Sofia, Elena ganhará, também em 2016, uma série independente para que o público conheça melhor sua história. O objetivo do ‘nascimento’ da princesa é atrair – ainda mais! – a audiência latina que vive nos Estados Unidos.

Descrita apenas como “latina”, até o momento não foi divulgado o país de origem de Elena. A única informação é que a personagem terá 16 anos. “Elena é uma adolescente segura de si e boa, que vem de um reino encantado de conto de fadas inspirado no folclore e nas culturas latinas”, informou o canal em um comunicado. A animação será exibida em 154 países, e em 25 diferentes idiomas.

Como a maioria das princesas, espera-se que Elena de Avalor também tenha seu príncipe, embora a Disney não tenha divulgado quem será seu par romântico. Para sua história, também foram anunciados os personagens Tito e Cici (avô e avó), a irmã Isabel, o amigo Mateo e o duque Esteban.

E, se cair nas graças do público, Elena de Avalor deverá chegar às telonas, aos parques temáticos e às prateleiras das lojas nos mais variados tipos de brinquedos e produtos que a Disney exporta pelo mundo.