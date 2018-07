Prepare o lenço, pois o casamento de Olívia (Giullia Buscacio) e Miguel (Gabriel Leone), em Velho Chico, terá fortes emoções. A cena está prevista para ir ao ar na semana que vem.

Para a cerimônia, a noiva estará com um vestido de renda de bilro, confeccionado pela avó Piedade (Zezita Matos), composto por um bolero feito da mantilha do casamento de Tereza (Camila Pitanga).

Ela presenteará Olívia com um pedaço do vestido, que também era do casamento de sua mãe Leonor (Marina Nery) com Afrânio (Rodrigo Santoro).

Por falar em Velho Chico, os autores ainda não conversaram a respeito do destino da trama. A morte de Domingos Montagner, na quinta (15), em Sergipe, abalou toda a equipe e ninguém quis tocar no assunto. Será discutido o quanto antes, assim que se recuperarem do baque.

