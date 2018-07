Antes considerado tabu na TV Globo, hoje – ao que parece -, o beijo gay tem sido encarado com naturalidade dentro da emissora, que pela segunda vez na mesma semana levou ao ar uma cena de romance entre dois personagens do mesmo sexo. Detalhe: sem fazer o menor alarde.

Na noite dessa quinta-feira (12), o Tá No Ar: A TV Na TV – humorístico vanguardista da emissora, liderado por Marcius Melhem e Marcelo Adnet – colocou Danton Mello para protagonizar um beijo com outro rapaz em uma de suas esquetes.

Galã do comercial do fictício desodorante Aff, Danton faz a mulherada entortar o pescoço enquanto caminha pela rua. Ao chegar em seu carro, dá uma borrifada interminável em torno de si, fazendo suas admiradoras passarem mal com o cheiro. “Xô mulheres, chegou a nova linha de desodorantes Aff. O desodorante de quem sabe o que quer”, diz a propaganda. Na sequência, um rapaz surge no banco do passageiro do automóvel e beija o ator.

Na terça-feira (10), Aguinaldo Silva conseguiu emplacar em Império o desejado beijo entre Cláudio e Leonardo, interpretados por José Mayer e Klebber Toledo, planejado para ser exibido nos capítulos iniciais da trama. Mas, ao que consta, a Globo achou melhor esperar os personagens conquistarem o público – como aconteceu com Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso) em Amor à Vida – para depois exibir a cena. O autor ficou indignado e protestou na internet contra os cortes de seu roteiro.

Voltando à cena, o capítulo exibido na terça-feira tinha um outro foco: a conclusão da inesperada cerimônia de casamento de Cristina (Leandra Leal) e Vicente (Rafael Cardoso). Mas o rápido selinho entre Claudio e Leonardo levou o público à loucura, rendendo comentários divertidos nas redes sociais. “Já não bastasse o José Mayer pegar as mulheres todas da Globo, já começou a pegar os boys magya! Deixa pra gente Zé!”, escreveu uma fã no Twitter. “Família tradicional brasileira vai à loucura vendo José Mayer beijando outro homem na novela das nove”, comentou outra.

O fim do aviso prévio para o beijo gay mostra que a TV Globo aponta para novos caminhos. A expectativa é de que o público siga na mesma direção.