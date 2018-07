Com a saída de Sacha Baron Cohen do projeto, o ator Daniel Radcliffe, famoso por interpretar Harry Potter, aparece como a principal aposta dos produtores para o papel de Freddie Mercury no filme que contará a história do líder da banda Queen, morto em 1991.

Envolvido com o projeto desde 2010, Sacha decidiu sair em julho deste ano após desentendimentos com Brian May e Roger Taylor, integrantes da banda. A imprensa internacional divulgou que os músicos queriam que o filme tivesse um tom mais leve, para ser assistido por adultos e adolescentes, enquanto o ator queria focar na orientação sexual de Mercury e seu envolvimento com as drogas, fatores que elevariam a classificação indicativa do longa.

De acordo com o Daily Star, o nome de Daniel Radcliffe tem sido apontado como favorito ao papel e, segundo uma fonte da publicação, os produtores estariam dispostos a pagar um alto cachê ao ator para que ele participe das filmagens. “Já foi dito a ele (Daniel) que o papel é dele caso queira”, disse o informante.

São dois os fatores que colocaram o “bruxinho” no foco dos produtores: a estatura de Daniel ser próxima a de Freddie Marcury e aos comentários positivos sobre seu desempenho no filme Kill Your Darlings, no qual interpreta o poeta gay Allen Ginsburg e que deve estrear nos Estados Unidos no dia 18 de outubro.

Caso aceite o papel, Daniel Radcliffe precisará fazer algumas aulas de canto, pois a ideia é que não existam dublagens nas cenas musicais do filme, que ainda não tem data de estreia confirmada.