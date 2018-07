Por conta da cobertura da tragédia do voo da Chapecoense, a Globo alterou o calendário de algumas atrações. O especial Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, passou do dia 11 para o dia 18 de dezembro.

A Cara do Pai, série com Leandro Hassum, estrearia no mesmo dia e também foi remarcada para 18/12.

O Profissão Repórter exibiria no dia 30 de novembro um especial sobre o trânsito caótico no País, mas também se dedicou à cobertura do acidente e as reportagens foram adiadas para hoje (7), edição que encerra a temporada. O programa de Caco Barcellos retorna à grade em abril.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (7).