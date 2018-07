ALERTA: ESTE TEXTO CONTÉM SPOILERS

Se você não quer saber de um dos “segredos” da 5ª temporada de Game of Thrones, essa é sua segunda chance de desistir deste post (a primeira foi o alerta aí de cima). Depois não venha reclamar que não avisei, ok?

Mas se você é da turma que não se incomoda com spoilers, aí vai: uma das principais e mais polêmicas cenas da próxima temporada de GoT foi gravada recentemente na Croácia.

Na trama, a rainha Cersei (Lena Headey) vai a julgamento após ser acusada de traição. Como penitência, tem os cabelos raspados e é jogada na rua completamente nua, tendo que caminhar no meio da população, que a hostiliza, xinga e ri de sua cara.

Na foto aí de cima, conseguimos ver a atriz Lena Headey de costas, com o corpo cheio de hematomas e marcas de sangue – todos fakes, é claro – e o cabelo curtinho. Mas antes de começar a ficar com dó da atriz por ter que eliminar toda a cabeleira loira por causa da personagem, aqui vai um segredinho para os desavisados: aquilo tudo é peruca, ok? Na vida real, ela tem o cabelo curto. E preto 😉

E para que a cena fosse gravada na Igreja St. Nicholas, em Dubrovnik (Croácia), a equipe da série precisou fazer um acordo com a prefeitura da cidade, que interveio e conseguiu convencer a diocese local a liberar as gravações, mostrando a fachada da igreja.

Game of Thrones volta à HBO com sua nova temporada somente em abril de 2015. Abaixo, você vê mais fotos da cena citada: