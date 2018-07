Notícias não muito boas aos fãs de Two And a Half Men e How I Met Your Mother. O canal CBS decidiu não seguir em frente com a primeira e cancelou o spin-off da segunda.

De acordo com o site Deadline, a presidente do canal, Nina Tassler, confirmou a notícia e disse que a 12ª temporada de Two And a Half Men, prevista para estrear entre setembro e outubro deste ano, será a última.

Fato é que a audiência já não atingia os picos de antes, quando protagonizada por Charlie Sheen. A entrada de Ashton Kutcher deu novo fôlego e apontou um novo rumo para a trama, mas seu personagem não tinha o mesmo carisma e apelo que o de Sheen.

Outro problema recente foi a saída de Angus T. Jones, intérprete de Jake Harper. Ele tinha 10 anos quando iniciou na série, em 2003, e fez declarações polêmicas enquanto ainda fazia parte do elenco fixo, dizendo que Two And a Half Men era uma porcaria e destruía a vida das pessoas que a assistiam. Na temporada mais recente, ele ficou de fora.

Com duas baixas no trio principal, faz pouco sentido manter a série, por maiores que fossem os milagres executados pelos redatores para garantir o humor do roteiro.

Além desta decisão, a série How I Met Your Dad, spin-off de How I Met Your Mother, não entrará na grade da CBS. Segundo o Deadline, o episódio piloto não agradou os executivos da emissora e está fora dos planos para este ano. O site diz que apenas um milagre fará a os chefões do canal mudarem de decisão.

Como o spin-off é produzido pela 20th Century Fox, é provável que o projeto seja negociado com outras emissoras e até que encontre uma nova “casa” – e se encontrar – a série manterá o episódio piloto e todo o roteiro engavetado.