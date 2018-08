Caio Castro tirou o ano para realizar um sonho: viajar à Rússia, por terra, na companhia de seus amigos. Por essa razão, ele não executará nenhum trabalho na TV ao longo de 2018.

A única exceção é o reality show Are You Te One? Brasil, que estreia na MTV em fevereiro. A quarta temporada já está inteiramente gravada e o ator, que fez as vezes de apresentador, encerrou seu compromisso com o canal em dezembro do ano passado.

Caio deve ‘cair na estrada’ no mês que vem. Ele espera apenas seu motorhome ficar pronto para iniciar a viagem.

A ideia é sair do Rio de Janeiro e chegar à Rússia até junho, onde ele tentará assistir a alguns jogos da Copa do Mundo. No meio do caminho, tanto na ida quanto na volta, pretende visitar todos os países europeus.

Como parte dos deslocamentos não possuem conexões terrestres, o motorhome será transportado por barcos.

Caio estará acompanhado de dois amigos, que ficarão responsáveis por registrar toda a viagem. A ideia é transformar o material em uma série e tentar vender para algum canal da TV paga.