A edição deste domingo do Fantástico começou com uma reportagem sobre a passagem problemática de Justin Bieber pelo País na semana passada. Nos intervalos dos shows em São Paulo e Rio de Janeiro, o ídolo teen protagonizou cenas que contradizem a imagem de “bom moço” que ele prega nas redes sociais. Foi autuado por pichar local proibido, expulso do hotel Copacabana Palace, destratou fãs e fez a farra com garotas de programa.

Após ouvir fãs decepcionadas com a rispidez do garoto – apelidado pela imprensa americana de “pentelho do pop” -, a reportagem falou com Tati Neves, a garota que divulgou um vídeo de 15 segundos, com mais de 1 milhão de visualizações, no qual Justin Bieber aparece dormindo.

Citada como garota de programa nos noticiários que divulgaram o vídeo, Tati não teve sua profissão mencionada durante a rápida entrevista. “Dormi lá. Acordei e estava falando com uma amiga”, disse a morena sobre a origem do vídeo.

Questionada se teria passado a noite com Bieber, Tati tentou jogar a responsabilidade ao cantor. “Se ele tem dito que não…”, mas depois confrontou a repórter quando indagada se havia beijado o adolescente. “O que você acha? Se eu dormi com ele, sozinha no quarto?”, disse.

Veja abaixo o vídeo gravado por Tati Neves: