As produções turcas conquistaram espaço cativo na grade da Band. Prova disso é que a emissora comprou os direitos de exibição de Amor Proibido, novela que irá substituir Ezel.

Amor Proibido é protagonizada pela atriz Beren Saat, que conquistou um público fiel no Brasil ao se apresentar em Fatmagul, em 2015. A novela marcava diariamente cerca de 3 pontos no Ibope na Grande São Paulo, e foi a responsável por consolidar as produções turcas na programação da emissora.

A estreia da nova novela está prevista para junho.