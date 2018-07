Após meses de resultados abaixo do esperado, a novela Sol Nascente parece esboçar uma reação e tem entregado números mais satisfatórios à Globo.

No capítulo de ontem (12), por exemplo, a trama registrou 24,8 pontos na Grande São Paulo, seu segundo melhor resultado. Só perdeu para o capítulo de estreia, no dia 29 de agosto, quando obteve 25,4 pontos (cada ponto equivale a 70.559 na Grande São Paulo).

Na quarta (11), o resultado já havia sido comemorado pela emissora. Com a suposta morte de Mario (Bruno Gagliasso), o mocinho da história, Sol Nascente encerrou o dia com média de 23,3 pontos, índice que não era obtido desde a semana de estreia.

Além de Sol Nascente, as demais novelas da emissora também foram bem no Ibope na quinta-feira. A Lei do Amor registrou 29,5 pontos, seu melhor resultado desde o dia da tragédia do avião da Chapecoense, ocasião em que o jornalismo da emissora impulsionou as audiências de todos os programas. Rock Story, por sua vez, voltou a marcar 26,6 pontos, seu melhor resultado desde a estreia, assim como Malhação, que encerrou o dia com 21,6 pontos.