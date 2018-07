Tammy Di Calafiori está no ar em Haja Coração, da Globo, mas já tem papel garantido na novela O Rico e o Lázaro, da Record, que estreia em fevereiro de 2017.

Kayky Brito, que atualmente participa do quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck, também está escalado para a nova novela bíblica da emissora de Edir Macedo.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (17).