No meio de tantos brucutus presentes na história de Os Mercenários 3 há, quem diria, um casal gay. E protagonizado por atores que dificilmente seriam pensados para tal perfil: Arnold Schwarzenegger e Jet Li.

E quem confirmou foi o próprio o diretor do longa, Patrick Hughes, em entrevista ao site Grantland. Quando questionado se Trench e Yin Yang, personagens de Schwarzenegger e Li, formavam um casal, ele foi direto: “Eu acredito que eles são (gays)”.

O assunto veio à tona neste fim de semana, já que o filme estreou nos Estados Unidos na sexta-feira (15), e uma cena deixou os fãs instigados sobre a proximidade dos dois personagens.

Logo no final, Trench e Yin Yang estão em um bar e aparecem abraçados. Barney Ross, personagem de Sylvester Stallone, ironiza a cena: “Vocês querem arranjar um quarto?”. E Schwarzenegger rebate com um sorriso: “nós não precisamos de um quarto”.

Vale lembrar que Schwarzenegger não tem a simpatia do público homossexual por conta de suas decisões enquanto governador da Califórnia. Por duas vezes, em 2005 e 2007, ele vetou o casamento gay no Estado e gerou a revolta do grupo.

Além disso, presidiu a introdução da ‘Proposition 8’, na qual decretou ser constitucionalmente proibida a união civil, na Califórnia, entre pessoas do mesmo sexo e frisou que casamento só poderia ser “entre um homem e uma mulher”. Talvez ele esteja abrindo a mente.

Os Mercenários 3 estreia no Brasil nesta quinta-feira (21). Veja abaixo o trailer do filme: