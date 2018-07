Sikêra Júnior está de volta ao batente. Nessa segunda-feira, 6, ele reassumiu o comando do Plantão Alagoas, da TV Ponta Verde, afiliada do SBT, após sofrer um princípio de enfarte. E seu retorno fez jus a toda teatralidade de seu estilo: surgiu de dentro de um caixão.

“Achou que eu tinha morrido, não foi?”, disse Sikêra, sorridente. Ele voltou a mandar um recado para os ‘maconheiros’. “E aí, maconheiro, está feliz? Sorriu, vibrou? Achou que ia brincar o Carnaval sem mim? Estamos de volta.”

Sikêra conquistou a internet em novembro, após a viralização de um vídeo no qual ‘prevê’ a morte dos usuários de maconha antes do Natal.

“Você, você que fuma maconha. Você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo. Não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que estou falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui para o Natal. Não vai ver Papai Noel”, disse na ocasião.

Sikêra ficou afastado do comando do noticiário por um mês, para se recuperar do problema de saúde. Durante o período, quem o substituiu foi o repórter Fábio Araújo. No sábado, 4, o titular já havia anunciado pelas redes sociais seu retorno ao programa.