O esperado encontro, enfim, aconteceu. Fábio Porchat recebeu Fabíola Reipert em seu talk-show na Record TV e armou uma vingança para a apresentadora do quadro A Hora da Venenosa, do programa Balanço Geral.

Porchat propôs uma brincadeira para ‘construir’ uma fofoca. Algumas opções de personagens, locais e situações embaraçosas faziam parte do quadro e Fabíola precisava apenas escolher os elementos para criar sua manchete.

O problema é que cada um dos itens de sua nova fofoca trazia um tipo de alimento. Ao formar a frase, ela deveria juntar todos os ingredientes que acumulou, bater no liquidificador e tomar a nada saborosa vitamina.

A coluna não teve acesso à manchete que Fabíola criou, mas sabe exatamente os itens presentes em sua vitamina: canja de galinha, groselha, azeitona e limão. Tudo foi devidamente misturado e ingerido pela jornalista, que quase vomitou no palco.

Além da brincadeira, Porchat colocou Fabíola contra a parede e a questionou sobre as notícias que ela publicou em seu blog no portal R7 desde que ele se separou da atriz Patrícia Vasquez, em setembro de 2013.

A jornalista, em seu blog no R7, publicou: “Saindo do armário: humorista larga a mulher para ficar com modelo“. Embora Reipert não tenha citado o nome do colega de emissora, o Porta dos Fundos, do qual Porchat é sócio, brincou com a situação, e compartilhou a notícia na fanpage oficial do grupo, dizendo: “A casa caiu, Porchat”.

Em março de 2015, a manchete do blog de Fabíola foi a seguinte: “Fábio Porchat se solta em boate e assessora proíbe fotos dele“.

Porchat chegou a dizer em entrevistas que não é gay e alfinetou Reipert por diversas vezes. Na coletiva de imprensa de lançamento de seu talk-show, disse aos jornalistas presentes que o motivo de ter assinado com a Record TV era exclusivamente para que Fabíola não publicasse mais notas negativas a seu respeito.

Mas não houve climão na gravação. Fabíola, bem-humorada, não fugiu das brincadeiras e provocações e interagiu bem com o anfitrião. Além dela, participaram da gravação Amin Khader e Poliana Rozado.

Vai ao ar na segunda-feira, 20, no Programa do Porchat.