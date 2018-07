Anitta grava hoje (29) sua participação no Programa do Porchat e será submetida a brincadeiras e a perguntas inusitadas de Fábio Porchat. O problema é que ela não entra no clima de descontração da emissora.

Primeiro foi Xuxa, no ano passado, que se indispôs ao vivo com a cantora. Na sexta (26), gravou o Legendários e deu uma invertida no humorista Victor Sarro, que a chamou de ‘assanhada’. A cena foi tão constrangedora que deverá ser cortada da edição.

No Hora do Faro, ontem (27), ela também foi afiada quando Rodrigo Faro especulou sobre o envolvimento dela com o ator Zac Efron.

Nos corredores, funcionários não entendem por que ela é tão arisca com o casting da casa.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.