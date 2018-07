Após atingir o status de “fenômeno” televisivo em sua última temporada, exibida em 2013, a série Breaking Bad terá um spin-off, previsto para estrear em novembro deste ano, intitulado Better Call Saul. E tem ator da que ficou impressionado com o sucesso da primeira e já está se oferecendo para participar da segunda.

Aaron Paul, intérprete do traficante Jesse Pinkman em Breaking Bad, está divulgando seu novo filme, Need For Speed, e revelou à imprensa americana seu interesse em fazer parte do elenco do spin-off.

“Qualquer coisa em que o Vince (Gilligan) estiver envolvido, eu estarei nela”, disse o ator. “Devo a ele toda a minha carreira. E a ideia de interpretar Jesse Pinkman novamente, em seus dias mais leves – porque mostrará o período anterior a Breaking Bad -, será divertido.”

No mês passado, Vince Gilligan, criador da série, revelou a alguns jornalistas que tem convidado alguns atores de Breaking Bad para fazerem participações em Better Call Saul. Não se sabe se o protagonista Bryan Cranston dará as caras na nova produção, mas é certo que Dean Norris ficará de fora. “Não sou grande fã de revisitar algo que já foi feito”, disse o ator em recente entrevista.

Better Call Saul será protagonizada por Bob Odenkirk e contará a história do advogado Saul Goodman anos antes de ser contratado por Walter White e ajudá-lo a se safar de todos os tipos de crimes, desde multas em estacionamentos a assassinatos. A produção executiva é de Vince Gilligan.