Dois meses após demissão, SBT recontrata Carlinhos Aguiar

Carlinhos Aguiar começou 2018 com o pé direito. Dois meses e meio após ser demitido do SBT, ele acaba de ser recontratado pela emissora. E voltará para o mesmo posto que ocupava: membro fixo do programa Jogo dos Pontinhos. A informação foi confirmada ao blog pelo SBT e também por um amigo do humorista. Carlinhos

Por Gabriel Perline