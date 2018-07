Quem Faz

Victor Sá é pai há pouco tempo. Jornalista há um tantinho mais. Trabalha em TV e sempre se equilibrou entre entretenimento e jornalismo, embora goste de unir as duas coisas. Atualmente, produz séries especiais para um telejornal na TV aberta. No ano de 2014, ganhou o Prêmio Esso de Jornalismo com a série "O avanço da maconha". Também em 2014, se tornou pai. E é sobre isso esse espaço. Aqui, pretende explicar para a pequena um tantinho sobre a fúria do mundo e que amar e mudar as coisas interessa mais. As cartas são inspiradas na vida, mas não têm nenhum compromisso com a realidade. São crônicas ficcionais.