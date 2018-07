#descontosepromoções

O site Guiato (http://www.guiato.com.br/Sao-Paulo) traz os encartes de promoções que são distribuídos pelos mercados, atacadistas e lojas de várias cidades. Basta escolher o município onde você mora e, ao lado esquerdo, clicar no tabloide de ofertas. O bom é que algumas grandes redes de lojas e mercados cobrem os preços dos concorrentes que anunciam nesses jornais e revistas de descontos, desde que os estabelecimentos sejam do mesmo ramo e cidade, tenham o mesmo produto e as ofertas estejam dentro do prazo da promoção. De qualquer forma, antes de sair para comprar, ligue para conferir se a loja pratica o mesmo preço.

Crédito: Reprodução

#narede

