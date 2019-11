“T21: Autonomia na vida adulta” contará com a participação de médicos e especialistas que falarão sobre como os pais podem estimular e incentivar seus filhos a terem uma vida adulta autônoma; haverá também uma roda de conversa com jovens com trissomia 21, que vão compartilhar suas experiências de independência e empoderamento

Erika Pontoldio Silveira é mãe de Davi, um garotinho de 7 anos diagnosticado com Síndrome de Down (T21). Uma de suas maiores preocupações é que na juventude e na fase adulta Davi possa ser independente e tocar a sua vida, se relacionar, trabalhar, estudar.

Em sua jornada, Erika resolveu que queria compartilhar suas experiências com outras mães e daí surgiu o @muleke_muleka – site, Facebook e Instagram -, que tem como objetivo dividir as experiências e conquistas de Davi para informar e trazer uma nova visão sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual em todo o Brasil. “Minha ideia é que todos possam compreender como é cuidar de uma criança com necessidades específicas e entender que, com os cuidados adequados, ela é totalmente capaz de fazer tudo o que as outras pessoas fazem”, comenta Erika.

Depois da experiência nas redes sociais, ela decidiu ir além e criar um evento para falar sobre independência para pessoas com down na vida adulta. Assim nasceu o T21: AUTONOMIA NA VIDA ADULTA, que ocorre no próximo sábado, dia 9 de novembro, das 9h às 18h, em São Paulo (veja o serviço completo no final da matéria), e que vai apresentar e trazer informações para pais e sociedade sobre os processos necessários desde a primeira infância para que uma criança com Síndrome de Down se torne um adulto independente.

Segundo Erika, estímulos constantes e progressivos, acompanhamento de uma rede completa de apoio profissional, alimentação específica e especial e comemorações reais de cada conquista, cada vitória e cada passo são os segredos para criar um adulto T21 independente. “As atitudes dos pais são determinantes nesta realidade. O envolvimento, acompanhamento, dedicação e foco nesta autonomia da vida adulta são essenciais na infância dos síndrome de down. A desinformação, a infantilização e crença na incapacidade de que eles levem uma vida comum são grandes vilões na caminhada”.

O evento contará com a participação de diferentes profissionais, de pediatra a educador físico e nutricionista. A programação completa e os palestrantes podem ser vistos aqui.

Na ocasião, pais e profissionais que convivem intimamente com a Trissomia 21 subirão ao palco para falar sobre suas vivências diárias. Além disso, jovens com síndrome de Down, que têm uma vida independente, também contarão suas experiências: Fernanda Honorato, a primeira repórter T21 do Brasil; Matheus Rocha, campeão mundial de Taekwondo e primeiro paraquedista brasileiro T21 a realizar um salto sozinho; e a empresária Bia Reis, da Empreendown, responsável por dar visibilidade a jovens empreendedores T21.

Serviço

T21: AUTONOMIA NA VIDA ADULTA

Data: 9 de novembro de 2019 (sábado)

Horário: das 9h às 18h

Local: Rooftop 5 & Centro de Convenções (Rua Coropé, 88) – Pinheiros, São Paulo

Valor: a partir de R$ 100

Onde comprar: https://www.sympla.com.br/t21—autonomia-na-vida-adulta__628605.