Empresas como Renner, Reserva, Vick e Natura passam por cima do preconceito e exaltam o amor de heterossexuais, gays e lésbicas

Não é de hoje que marcas que atuam em diferentes áreas estão atentas a questões como a diversidade. Para comemorar o Dia dos Namorados, algumas delas, como a Renner, a Reserva, a Vick e a Natura, trouxeram em suas campanhas deste ano casais homoafetivos.

No dia 26 de maio, a marca de roupas masculinas Reserva postou em seu Facebook uma foto de um casal gay, com a seguinte legenda: ‘Chega mais que hoje a gente vai falar da história de amor do Victor e do João’. E, no mesmo dia, poucas horas depois, compartilhou também na rede social um vídeo em que os dois falam sobre sua relação e trocam momentos de carinho. A campanha viralizou. O vídeo teve mais de 50 mil visualizações. E houve quem elogiasse a campanha e também quem a criticasse.

Num dos comentários, um seguidor da marca escreveu “Não compro mais na Reserva”, para o qual a marca respondeu: ‘Preconceito? Não trabalhamos com isso. Abraço!’.

Em entrevista ao blog, Luciana Rosas, gerente de marketing da Reserva, conta que a ideia da campanha surgiu da vontade de falar sobre o amor por meio de histórias reais. “Nosso objetivo não era tratar a diversidade e, sim, o amor. De qualquer maneira, a diversidade sempre esteve presente na Reserva, tanto no dia a dia da empresa, pois a Reserva é feita por pessoas de todas as crenças, raças e sexos, quanto em diversas abordagens: do desfile de Verão 2013 no Fashion Rio batizado de Família é o Novo Cool, onde colocamos todos os tipos de pessoas na passarela, como a campanha do Dia dos Namorados em 2016, com casais da terceira idade, por exemplo.”

Para Luciana, não se trata de uma questão de posicionamento de marca, mas, sim, de seres humanos, princípios e valores fundamentais. “O que é obrigação de todos não deveria ser entendido como uma forma de gerar identificação no consumidor. A Reserva se preocupa em fazer a sua parte porque é o certo a ser feito.”

Sobre a polêmica gerada pela campanha com o casal Victor e João, Luciana diz que a marca “respeita a liberdade de expressão, mas ainda estamos nos perguntando como, em 2017, a relação de amor de um casal ainda é capaz de gerar comentários negativos.”

Casal lésbico

A Natura, marca de cosméticos brasileira, e a Renner, rede de lojas de roupas e acessórios, destacaram em suas campanhas casais lésbicos – a primeira com o mote ‘Espalhe seu humor’, criada pela agência DPZ&T, e a segunda, focando no toque de verdade. Sobre o vídeo da campanha, que se inicia com o casal de garotas, Luciane Franciscone, gerente de marketing da Lojas Renner, explica que a Renner “se propõe a ser a marca cúmplice da mulher moderna e olhando a evolução do comportamento dessas mulheres e de seus relacionamentos, este filme retrata o momento em que vivemos.”

“Ser cúmplice é continuar respeitando as diversidades de escolhas e dar um passo além, ao empoderar as mulheres para que sejam fiéis aos seus anseios e desejos. A campanha do Dia dos Namorados, ao incluir um casal feminino, busca exatamente isso: acompanhar as mudanças comportamentais das mulheres e empoderá-las”, afirma Luciane, que ressalta que a abordagem da diversidade sempre esteve presente no direcionamento da comunicação da marca, por meio do slogan “Você tem seu estilo, a Renner tem todos”.

E como foi a reação do público em relação à campanha, veiculada na TV e nas redes sociais? “A gente tem tido resultados bem positivos com a campanha. O filme já registrou mais de 47 milhões de pessoas alcançadas no Facebook e temos recebido muitos elogios, destacando a beleza e delicadeza com que a diversidade é abordada”, comenta ela. E como lidar com os haters, que manifestam abertamente discursos de intolerância e preconceito nas redes sociais? “A Renner respeita a diversidade de opiniões, mas, nestes casos, pontuamos os valores da marca, registrando que a Renner repudia qualquer tipo de preconceito.”

Já a Vick mostrou, em sua delicada campanha publicitária para a data, casais heterossexuais demonstrando abertamente seu amor e casais homossexuais mais receosos de expor seus sentimentos em público com medo de sofrer preconceito. Por isso, a mensagem que a marca transmite é ‘Vick acredita que o poder do toque é para todos’. O toque e o amor são para todos. Sem preconceitos.

Victor e João [#namoradosreserva]O Victor e o João são um daqueles casais que a gente olha e percebe toda a sintonia entre eles. Eles tem um lema, que a gente vai te contar agora e que você pode levar pra vida. "Tudo dá certo entre nós", e a gente acredita nisso também, no final tudo da certo e o mais importante é o amor, sempre! Vem, chega mais, conta a sua história pra gente, só marcar #namoradosreserva e vamos juntos distribuir (muito) amor por aí. Publicado por Reserva em Sexta, 26 de maio de 2017

