Em entrevista exclusiva ao blog Família Plural, o ator e empresário fala da repercussão em torno de sua participação em campanha publicitária de Dia dos Pais e de representatividade

Um dos influenciadores digitais convidados a participar da campanha de Dia dos Pais da Natura deste ano, o ator e empresário Thammy Miranda, de 37 anos, se viu em meio a uma grande repercussão nas redes sociais nas últimas semanas. Thammy foi alvo de transfobia: houve quem questionasse a presença dele, um homem trans, na campanha. Mas surgiu também uma corrente contrária a esse discurso, que elogiou sua participação e o posicionamento da marca – as ações da Natura chegaram a disparar na Bolsa de Valores brasileira após a polêmica.

Este ano, em sua campanha publicitária, a empresa trata da mudança na rotina de pais e filhos por causa da quarentena e como isso pode afetar a relação entre eles. Usando a hashtag #MeuPaiPresente, Thammy e outros influencers, como Babu Santana, Henrique Fogaça e Rafael Zulu, compartilham suas experiências como pais durante o período de isolamento social.

Em nota enviada ao blog, a Natura afirma que “acredita na diversidade”. Para a marca, a campanha de Dia dos Pais é “um convite para ampliar as representações do homem contemporâneo a viver sua masculinidade de forma mais aberta e leve”. “A Natura celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações”, diz ainda a nota.

O fator ‘representatividade’ está cada vez mais no radar das empresas. Além da Natura, outras marcas têm destacado, em suas campanhas e ações, pessoas trans, como é o caso, por exemplo, da Nívea Brasil, que convidou a trans Ana Carolina Apocalypse, de 62 anos, para ser influenciadora da marca.

Thammy falou sobre o tema numa postagem em suas redes. “Se eu não te represento, ok, existem outros que te representam. Se eu não represento você, o Babu pode te representar, o Fogaça pode te representar, quem quer que seja pode te representar”, diz. “Só que existe um nicho que eu represento, e aí vocês precisam respeitar esse nicho que eu represento. Eles se sentem representados por mim, eles não se sentem representados talvez pelo João, pelo José, por você que está aí falando um monte de besteira.”

Filho da cantora Gretchen – que, aliás, sempre se posiciona e dá apoio a ele –, Thammy é casado com Andressa Ferreira e é pai de Bento, que nasceu em janeiro. E anda com a agenda bem atribulada. Em entrevista exclusiva ao blog, ele fala sobre repercussão da campanha e representatividade.

Como surgiu o convite para a campanha de Dia dos Pais para a Natura?

Surgiu através da minha agência. A Natura entrou em contato com ela. Eles estavam contratando influencers de diversos tipos, de diversas personalidades, e aí me escolheram.

Por que acredita que sua participação na campanha teve essa repercussão toda?

De verdade, não sei por que teve essa repercussão toda, até porque, um tempo atrás, em 2017, assisti ao vídeo de campanha da Natura e eles já tinham um transexual na campanha deles, porém acho que talvez fosse uma pessoa que não tinha a visibilidade que tenho. Só posso acreditar que, agora mais do que nunca, esse assunto está vindo à tona para ser discutido, para ser conversado. Acho que demonstra cada vez mais a necessidade da conversa sobre esse assunto, mostra que nós, transexuais, existimos e precisamos ser representados e respeitados.

Na sua opinião, por que há pessoas que ficam incomodadas com sua participação sendo homem trans numa campanha de Dia dos Pais?

Acredito que essas pessoas que ficam incomodadas, elas ficam incomodadas com qualquer coisa, são pessoas incomodadas com elas mesmas. Elas têm algum problema com elas mesmas, de aceitação, não sei nem explicar o que é. Mas o problema delas é com elas, não com o outro. Então, qualquer coisa ia incomodar essa pessoa, até porque a minha representatividade não deveria incomodar e, sim, agregar. A verdade é que o que a pessoa não vê em si mesma ela passa a censurar no outro.

Por que acredita que pais héteros ausentes na vida dos filhos não causam tanta repercussão?

Porque a gente ainda vive infelizmente num mundo machista, e que passa por normal isso. Parece que é uma obrigação só da mulher cuidar do filho. O pai tem que sair, trabalhar e ganhar dinheiro, a mulher é que fica com todo o resto e não é bem assim. As tarefas têm que ser divididas, hoje em dia a mulher também trabalha, tem a profissão dela. Acredito que todas as tarefas referentes a um filho têm que ser dividas pelo casal igualmente.