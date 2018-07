A americana Beth Laitkep, que tinha câncer, pediu para a amiga Stephanie Culley, que já tinha três filhos, para cuidar dos seus também

Nesta semana, veio à tona na imprensa internacional uma tocante história de amizade. Mãe solteira de seis filhos, Beth Laitkep, que tinha câncer, antes de morrer, pediu para sua amiga Stephanie Culley, de 39 anos, cuidar de seus filhos – elas se conheciam desde o ensino médio. “Você vai fazer isso por mim?”, perguntou. Stephanie Culley respondeu prontamente que sim. Os pais biológicos de seus filhos não podiam ficar com eles. As crianças foram levadas para o hospital para falar com a mãe sobre o assunto. “Nós dissemos: ‘Se vocês não conseguirem um milagre para a mamãe, o que vocês querem?’ Eles todos apontaram para mim. Isso derreteu meu coração”, disse Stephanie, em entrevista ao Washington Post. “Todos nós decidimos que era o que precisávamos fazer – pegar todos eles e mantê-los todos juntos, como nossa família.”

No dia 19 de maio, Beth morreu aos 39 anos e Stephanie e seu marido Donnie cumpriram o que haviam prometido a ela. A família aumentou. Além de seus três filhos, o casal ‘ganhou’, do dia para a noite, mais seis crianças. A prole agora tem idades entre 2 e 15 anos. Por enquanto, eles têm a custódia temporária das seis crianças e vão tratar sobre a adoção deles no futuro. “Eles sabem que ela é um anjo”, disse Stephanie, ao Washington Post. “Eles sabem que ela está conosco todos os dias.”