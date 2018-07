O blog conversou com a mãe da pequena Maria Helena, que mora em Belém do Pará

A história da Maria Helena, de 5 anos recém-completados, me encantou. Vi alguém compartilhando as fotos de seu aniversário nas redes sociais e pensei: que menina de personalidade – e bom gosto!

Enquanto a maioria das crianças na mesma faixa etária prefere super-heróis, princesas ou mesmo algum desenho animado da moda como tema de sua festa de aniversário, a pequena Maria Helena, que mora em Belém do Pará, escolheu Ney Matogrosso.

Fiquei curiosa. Conversei com sua mãe, a produtora cultural Sonia Ferro Robatto, para saber como surgiu essa escolha, digamos, inusitada. Desde os 3 aninhos, Maria Helena passou a escolher os temas de suas festas, conta Sonia. Primeiro, veio o Hulk; aos 4 anos, foi a vez da banda Kiss. “Este ano, ela resolveu que seria Ney Matogrosso. Ela gosta de cantar as músicas, de ver os clipes, e aí resolveu fazer esse tema. E a gente falou: ‘meu Deus, e agora, como a gente vai fazer uma festa do Ney Matogrosso?’”, diz Sonia.

Maria Helena adora os personagens de O Vira, clássico dos tempos de Secos e Molhados: gato preto, corujas, pirilampos, sacis, fadas… Com essas referências em mente, o padrinho da menina, Neto Robatto, que é artista plástico e irmão do pai da pequena, fez os desenhos que fizeram parte da decoração lúdica. “Desde cedo, a gente colocava muito clipe para ela ver, o pai dela, Robatto Félix, é músico, e uma vez, em meio a esses clipes, a gente mostrou Secos e Molhados. Ela adorou. Gosta da performance, da maquiagem e da música.”

Sonia se acha “péssima cantando”, mas lembra que uma das poucas músicas que ela conseguia cantar para fazer sua filha, então bebê, ninar era O Vira. “Com o tempo, isso foi se perdendo, porque ela cresceu, mas, de um tempo pra cá, ela ouviu de novo e voltou a curtir”, conta. “Quando ela decidiu que ia ter a festa do Ney Matogrosso, disse: ‘vou ser o gato preto, você vai ser a coruja…’, e aí ela foi falando todos os personagens da música.”

Maria Helena explica sua escolha da forma mais simples possível: “Eu gosto das músicas dele, aí resolvi ter o aniversário dele”. Faz sentido.

Pergunto para Sonia como os amiguinhos reagiram ao personagem da festa da filha? “Foi muito engraçado, entreguei um dos convites que tinha o adesivo com a imagem do Ney para uma das coleguinhas, e ela virou para mãe dela e perguntou: ‘quem é esse’?”, conta. “Ela tem uns gostos muito loucos, adora o Kiss, Ney, é apaixonada pela Dona Onete, pelas músicas do pai, mas também gosta da Pabllo Vittar, Anitta, a gente pensa que ela precisa ouvir tudo e não restringir a ouvir só isso ou aquilo. Se você pegar a playlist dela, tem de Offspring a Ney Matogrosso.”

E como foi para eles verem que o próprio Ney postou a história da festa no Instagram dele? “Eu disse: ‘meu Deus, gente!’. Sei que houve toda uma mobilização, o fã-clube entrou em contato perguntando se podia repostar. Fico feliz, porque o Ney tem uma música atemporal. As crianças amam, talvez hoje elas conheçam menos, mas a criança que conhece dificilmente não gosta, é universal. Fico feliz que ela goste, conheça e possa, de certo modo, até apresentar para os amiguinhos.”

Maria Helena ainda não teve oportunidade de ver um show de Ney de perto. Mas Sonia deseja resolver isso o quanto antes. “Quero que ela o veja pessoalmente e quero estar junto.”

Veja o depoimento de Maria Helena:

