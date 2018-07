Uma pesquisa realizada recentemente pela Netflix mostra que, no Brasil, 83% das mães e filhas acreditam que assistir a séries juntas ajuda a fortalecer seu relacionamento. Além disso, mais da metade das mães e filhas ouvidas (70%) relata que as discussões depois de uma série são a melhor parte de se compartilhar um programa.

E a pesquisa da Netflix veio a calhar: Gilmore Girls: Um Ano para Recordar estreia em seu catálogo no próximo dia 25, com quatro episódios. A volta da série, que tem como foco a relação de uma mãe solteira, Lorelai Gilmore (Lauren Graham), e sua filha, Rory Gilmore (Alexis Bledel), é esperada ansiosamente pelos fãs. Um bom termômetro para isso, claro, são as redes sociais. Para quem não se lembra, a série foi exibida entre 2000 e 2007.

O estudo também quis saber com quais personagens de Gilmore Girls suas entrevistadas mais se identificavam. No Brasil, as relações mãe-filha ficaram divididas em três grupos:

– 53% das entrevistadas dizem que são melhores amigas como Rory e Lorelai

– 29% dizem que podem ser opostas como Lane e Mrs. Kim, mas que só querem o que for melhor uma para a outra

– 18% sabem que pode ser complicado, assim como Lorelai e Emily, mas uma não pode imaginar a vida sem a outra

A Pesquisa Mãe-Filha da Netflix foi realizada online pela Survey Monkey Audience de 28 de outubro a 9 de novembro de 2016. No Brasil, foram entrevistadas 1.022 mulheres entre 18 e 65 anos.