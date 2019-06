Obra será lançada nesta terça, 4, no Unibes Cultural São Paulo

Fazendo um amplo panorama da diversidade brasileira – étnica, religiosa, física, geracional e de gênero –, o livro Diversos traça o perfil de 31 entrevistados, do músico baiano à atriz trans de Curitiba.

A obra, que teve roteiro e produção de textos a cargo do jornalista Jeferson Souza, será lançada nesta terça, 4, às 19h, no espaço Unibes Cultural São Paulo, com acesso online gratuito a partir desta data.

Livro fotográfico e de pesquisa, Diversos é resultado do levantamento da história de 31 brasileiros ou radicados no Brasil, que se destacam em suas respectivas áreas.

Entre os entrevistados, estão o músico Carlinhos Brown, a cantora Margareth Menezes, o cantor Roberto Leal e a cineasta Beatriz Seigner. Há ainda nomes importantes na luta pela igualdade, como Bela Gregório, do Grupo Efêmera; o escritor André Fischer, criador do MixBrasil; a atriz Maitê Shneider, que luta pela inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, e o grafiteiro Thiago Mundano.

“Na verdade, os diversos são a maioria, o Brasil é feito por essa diversidade, então mais do que nunca é preciso marcar posição”, diz o escritor André Fischer, em material distribuído para imprensa.

O projeto é uma iniciativa da Rede Educare e realizado com patrocínio de Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio via Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura.

Unibes Cultural – R. Oscar Freire, Sumaré, São Paulo

4 de junho (terça-feira), às 19h

Acesso online – Site: https://diversos.art.br