Encontro ocorre nesta quinta-feira (13), no shopping Parque da Cidade. Grátis e aberto ao público

As idealizadoras do Família Plural, Adriana Del Ré e Claudia Pereira, participam, nesta quinta-feira, do evento Sala de Encontros, série de debates realizada pelo mais novo shopping de São Paulo, o Parque da Cidade. A curadoria dos temas debatidos leva a assinatura da Youpper Insights.

Em formato de roda de conversa e com o tema “Do match no app aos diálogos digitados”, as jornalistas vão debater sobre relacionamentos que nascem em aplicativos, com dicas para fugir de ciladas, e também como lidar com conflitos naqueles famosos grupos criados nas redes sociais.

Para esquentar o bate-papo, teremos convidados especiais: a psicóloga clínica e terapeuta de casal e família, Regina Truffa Tarabay, especialista nos temas : Universo Feminino, Ser Mulher Hoje, Relacionamento, Relações de Dependência/Codependência, e Lucas Nascimento, jornalista e influenciador digital, autor do livro ‘Eu me iludo, sim’, lançado na Bienal do Livro de São Paulo e que fala sobre a volatilidade dos relacionamentos atuais e dos aplicativos de pegação.

Serviço:

Do Match no App aos Diálogos Digitados

Data: 13 de junho

Horário: 13h

Local: Shopping Parque da Cidade (Av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio – fica 6 min à pé da estação Morumbi da CPTM) – Espaço Parque de Ideias (1° piso)

Entrada Grátis.