O casal João Pedro Schonarth e Bruno Banzato foi vítima de homofobia. Os dois, que vivem em Curitiba, estavam se preparando para se mudar para a nova casa quando descobriram que panfletos foram distribuídos na rua, informando o endereço da casa deles, com o seguinte texto:

“Em breve

A sua rua será mais ‘alegre’!!!

Todos os dias nos passeios matinais ou dos finais das tardes

Terá a visão para inspirar e influenciar toda a vizinhança

Você, seus filhos, seus netos e amigos.

E se fazem isso em público

Imaginem o que fazem quando estão a sós

ou com os amigos mais próximos

ou com as pessoas próximas de você.

Gostou das boas notícias !?!?!”

Em seguida, é divulgado o endereço que, no folheto, foi denominado de “endereço da baixaria”.

Na quinta, 13, João postou foto do panfleto no seu Facebook, acompanhado do desabafo: “Eu nunca pensei em passar por isso na minha vida. Mas sim, estou passando. Esses panfletos foram distribuídos na rua para a qual estou terminando a obra da minha casa, com o endereço da minha casa. Para quem acha que não existe homofobia, muito prazer”.

Até agora, o post teve mais de 5,5 mil compartilhamentos e, nos comentários, as manifestações são de desolação e solidariedade. “Força e muitas felicidades pra vocês. Infelizmente ainda temos que conviver com preconceito, mediocridade e egoísmo”, escreveu uma seguidora.

Segundo o portal RIC Mais, o casal registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Vulneráveis e pretende encaminhar o caso até o Ministério Público do Paraná (MP-PR).

