Outra entidade que possui forte atuação em temas LGBTI é a OAB-SP, que no final de agosto realizará congresso de Direito Homoafetivo na capital paulista

A causa LGBTI está cada vez mais em pauta no dia a dia das pessoas e ainda longe de deixar de ser um tema polêmico. Diante disso, há inúmeros órgãos e entidades atuando em prol de questões que envolvem este universo com a esperança de promover mais tolerância em relação às diferenças.

Uma dessas entidades é o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), que desde setembro de 2015 tem trabalhado a questão da diversidade e da tolerância com a campanha “Quem se dá bem com gente se dá bem na vida”, criada pela agência VML. A ação começou com a distribuição de da cartilha “Tolerância”, documento educativo destinado a crianças e jovens que, ao abordar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as leis brasileiras, apresenta as diferentes formas de intolerância e como elas devem ser combatidas (veja o documento aqui).

O MP-SP também investiu em um vídeo com a drag queen Deena Love, ex-participante do The Voice Brasil. Assista aqui.

A letra da música reflete uma série de insights observados em ampla pesquisa com psicólogos, antropólogos, profissionais da educação e empresários. Nela, Deena rebate frases maldosas que são postadas nas redes sociais.

Outra entidade que luta pelos direitos LGBT é a OAB-SP, que por meio da Comissão da Diversidade Sexual realizará, entre 31/8, 1º e 2/9, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions (R. Martins Fontes 71, SP), o VI Congresso Nacional e II Internacional de Direito Homoafetivo. O objetivo é de trazer à luz temas jurídicos de interesse e que possam impactar diretamente este público.

Dentre as questões que serão discutidas estão: A Construção Jurídica da Pessoa: Uma Reflexão Sobre Desafios Contemporâneos para a Afirmação dos Direitos LGBTI; A Defesa dos Direitos LGBTI nas Cortes Internacionais; Direito Civil, Pluralidade de Famílias e Diversidade Sexual e de Gênero; Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva: Efeitos Jurídicos; Mercado de Trabalho e Políticas de Afirmação das Diferenças Sexuais; entre outros.

“O dia 28 de junho é lembrado como um marco histórico que culminou na organização da primeira parada do orgulho LGBT, em 1970, e que muito contribuiu para a disseminação das manifestações em outros países no sentido de garantir a liberdade de expressão e, principalmente, a visibilidade para as pessoas LGBTI. A cultura do desrespeito às diferenças, que infelizmente só faz aumentar a homofobia, traz uma importante reflexão na data de hoje: todos temos o direito de amar, ser respeitado e ser feliz”, comenta a Dra. Adriana Galvão, advogada e presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB/SP.

Letra da música Tolerância

(Refrão)

Tolerância é viver livre

De preconceito

Tolerância é aceitar o outro

Do seu jeito

Se liga na verdade

Dessa fita

Quem se dá bem com gente

Se dá bem na vida

***********************

Terrível é a intolerância

Que toma o individuo, crescendo em seu peito

Que é filha da tal rejeição

Irmã do desprezo, mãe do preconceito

Que priva você do contato

Com gente antenada de olhar diferente

Deixando seu mundo restrito

Você previsível e menos competente

