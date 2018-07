Principal evento de publicidade do mundo premiou comunicação criada para marca de creme dental, que lançou manifesto a favor do beijo livre

Já faz um tempo que algumas marcas descobriram na diversidade uma forma de se mostrarem ousadas na comunicação com diferentes públicos. E, com isso, dividir opiniões.

Porém, uma delas parece ter sido unanimidade no festival internacional de publicidade Cannes Lions 2016, levando o único prêmio brasileiro na categoria Health & Wellness do Lions Health. O leão de prata ficou para a agência F.biz pela campanha “Não julgue, Beije”, criada para a marca de creme dental Closeup em comemoração ao Dia do Beijo (13 de abril). A ação, divulgada pelo Instagram e também por meio de mobiliário urbano, tinha como objetivo fazer um manifesto a favor do beijo livre. Parece que o manifesto não só deu certo como cruzou o oceano e encantou os jurados.

A comunicação mostra diferentes casais se beijando: heterossexuais, homoafetivos e inter-raciais, reforçando a importância da diversidade e do respeito.

Guilherme Jahara, CCO (chief creative officer) da F.biz, acredita que, hoje, as pessoas estão mais abertas a discutir a diversidade e por isso as marcas acabam abraçando causas para terem maior conexão com seus consumidores. “Vemos isso aqui em muitas categorias: marcas se colocando como um meio para ampliar certas discussões que já existem na sociedade, mas elas ajudam a traduzi-las”.

Para ele, a conquista deste prêmio significa conseguir ter feito uma campanha que vai muito além da própria marca. “Aqui, a marca funciona apenas como um suporte para falar de algo que está relacionado à vida das pessoas, que está na sociedade”.

O Cannes Lions é considerado o mais importante evento da publicidade mundial e ocorre até sábado (25), na França.

Encaminhe sugestão de pauta ou conte para nós sua história no e-mail familiaplural@estadao.com