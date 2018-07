Sobre o Família Plural

Família Plural é um projeto das jornalistas Adriana Del Ré e Claudia Pereira, duas mães solteiras que sentiam falta de compartilhar e saber mais sobre histórias de pessoas que não possuem um núcleo familiar padrão: casal heterossexual com filhos. O objetivo do blog é apresentar experiências de pais e mães solteiros, avós que criam netos como se fossem filhos, casais heterossexuais e homossexuais que desejam adotar, homens e mulheres solteiros que querem adotar, ou seja, relatos de todas as possibilidades que envolvam o sentido de lar. O canal também oferece informações sobre questões legais e de marcas que têm investido na diversidade como estratégia de comunicação.



Perfis

Adriana Del Ré

Jornalista há 20 anos, é mãe solteira da bela Sofia e tutora de três gatinhos. Formada pela PUC-SP, cobre a área de cultura há 15 anos - grande parte desse tempo, no Caderno 2, de O Estado de S. Paulo, onde trabalha atualmente como subeditora. Colaborou também para revistas como Bravo!, Trip, Gol e Rolling Stone.



Claudia Pereira

Mãe solteira de dois incríveis garotos gêmeos. Jornalista há 20 anos, formada pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero e pós-graduada em Ciências do Consumo Aplicadas pela ESPM-SP. Passou por redações de O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. Acumula ainda passagens pelo site Propmark, pela revista Marketing e pela comunicação corporativa da TV Cultura.