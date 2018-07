Como definir nossos tios, aqueles com quem temos parentesco? Que tal: é aquela pessoa da família com quem podemos construir uma linda relação – ou simplesmente não. É que o bem-querer dos tios pelos sobrinhos não parece ser algo tão ‘obrigatório’ como é para os pais e os avós em relação a seus filhos e netos. Afinal, de pais e avós não se espera nada menos do que um amor incondicional desde que nascemos. Enquanto isso, se um tio não estiver por perto durante nosso crescimento, é obviamente triste, mas não é condenável. Como se amor de mãe, pai, avó e avô fosse compulsório e o dos tios, livre. Por isso, a relação de tios e sobrinhos vem muito da convivência próxima entre eles.

Mas será que os tios têm ideia de quanto são importantes em nossas vidas? Eles podem ser como nossos segundos ou terceiros pais – e quantos deles não assumem, literalmente, a criação e o sustento de seus sobrinhos numa ausência física ou emocional dos pais biológicos? Eles podem ser vistos como aquela figura que equilibra o rigor dos pais e a doçura dos avós: não têm obrigação de educar o tempo todo nem de paparicar sempre. Podem ser também encarados como aquelas pessoas mais experientes, que parecem muito com nossos pais, mas não são; e, portanto, muitas vezes nos sentimos mais à vontade de conversar com eles assuntos que exigem ser tratados com carinho, só que com um distanciamento emocional que talvez nossos pais não consigam.

Cresci com duas tias muito próximas a mim. Uma delas é a irmã da minha mãe, Livia, que mora há muito tempo na Itália, mas, mesmo assim, está sempre muito perto. Sempre fizemos questão de manter nossa estreita relação, mesmo à distância – antes, por ligações telefônicas, e, mais recentemente, também por Skype, Whatsapp e o que mais a tecnologia nos oferecer para não nos perdermos de vista. A outra era um pouco mais do que tia: Ernesta, nascida na Itália e que passou a maior parte de sua vida no Brasil, era minha tia-avó, o que potencializava um pouco mais as doses de doçura.

Minhas memórias de infância na casa dela ainda são muito vivas: o aroma doce de alguma guloseima que preparava no forno de seu fogão; o sabor das massas feitas à mão; as bonecas de pano que me ensinou a costurar; a risada solta; as antigas músicas italianas que cantarolava com emoção; a tarentella que dançava com alegria; os presentinhos que distribuía para as crianças logo após o Natal, em nome da Befana, figura do folclore italiano que se assemelha a uma bruxa do bem, e os versinhos que recitava na ocasião: “La Befana vien di notte com le scarpe tutte rotte col vestito alla romana: Viva viva la Befana!”. Muitas lembranças relacionadas à tia Ernesta vêm também da minha fase de adolescente e adulta, mas as da infância são as mais marcantes para mim e me acompanham até hoje.

Ah, se os tios soubessem o quanto são importantes nas nossas vidas, na nossa formação, será que eles não transformariam esse amor que pode ser voluntário que sentem por nós, sobrinhos, em amor essencial?

Em memória à minha querida tia Ernesta (1926-2016), que esteve presente na minha vida desde que nasci.

