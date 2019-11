O novo episódio da websérie História da Moda com João Braga aborda a volta do requinte e da sofisticação à moda feminina nos anos 1950. Ao contrário do que foi mostrado no episódio anterior, quando foi abordada a masculinização nos estilo de roupas usadas pelas mulheres, a década de 50 é responsável por trazer de volta a alta costura que delineava toda proposta do uso das roupas femininas.

Segundo o professor João Braga, esse período foi um momento muito importante no século 20: “Foi o último suspiro de sofisticação da moda para o século 20. Depois, as coisas vão mudar significativamente”, afirma.

Veja mais detalhes desse período no sexto episódio da websérie:

Não perca nenhum episódio. Os vídeos são publicados semanalmente, todas as quartas-feiras. Deixem seus comentários.