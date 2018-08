Decota canoa, sem rendas, brilhos ou bordados, o vestido usado pela nova duquesa de Sussex, Meghan Markle, para o casamento com o príncipe Harry, encantou as fashionistas pelo seu corte minimalista e elegante. Meghan optou pelo tradicional branco, assim como Kate Middleton, quando se casou com o príncipe Willian.

Mas você sabe quando e como surgiu a tradição das noivas usarem vestido branco no casamento? O professor da FAAP conta no terceiro episódio da websérie “História da Moda com João Braga”.

Confira o vídeo e deixe seus comentários.

